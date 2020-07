Boerenprotesten houden aan: Waarom zijn de boeren zo boos?

Lang niet alle boeren staan achter de acties van nu, zegt verslaggever Gerrit de Boer. Hij is landbouwspecialist, en volgt de boerenprotesten voor Omrop Fryslân. Vorig jaar waren er soms honderden of duizenden boeren die de weg op gingen. Nu is het vaak niet meer dan een handjevol.

"Er zijn nu minder boeren die de weg op willen", zegt De Boer. "Dat massale, dat zie je niet meer. Behalve als er een hele drastische maatregel komt."

"Het is niet één groep, met één stem. Sommige boeren grijpen meteen naar het actie-wapen. De Farmers Defence Force, bijvoorbeeld. Anderen zeggen wel dat er vanalles aan het landelijke beleid mankeert, maar ze voeren er geen actie voor. En er is ook een groep die wel bij wil draaien, die een andere vorm van landbouw voorstaat, met minder krachtvoer, en minder ammoniakuitstoot."

Acties

Boeren hebben zaterdagavond aangekondigd dat ze actie willen voeren, om onafhankelijk te worden van Den Haag. Eerder op de dag stonden er een paar boeren in Harlingen, omdat ze de vakantie van minister Schouten wilden verstoren. En weer een dag eerder waren er boeren die aangifte tegen de minister deden, vanwege de maatregel die het voeren van soja- en raapbonen verbiedt.

"Als deze stoffen in één keer wegvallen, kunnen de koeien die het nodig hebben niet worden bijgevoerd", zegt verslaggever Gerrit de Boer. "Ze zouden ziek kunnen worden, of dood gaan."

"Er zijn wel alternatieven, maar daar zit minder eiwit in", zegt De Boer. "Daar moeten de koeien veel meer van hebben. Dan worden ze dik."

"Koeien zijn net topsporters"

De boeren willen zelf de controle houden over het voedsel, zegt De Boer. Dat komt ook doordat de koeien veel melk moeten produceren. "Dat vraagt het bestaan van een topsporter."

"Als een koe dan drachtig is, heeft ze vaak extra voedsel nodig. Om zelf gezond te blijven, om het kalf gezond te houden, en om de melk op peil te houden."

De komende jaren kan de melkproductie misschien wel omlaag, zegt De Boer, en dan hebben de koeien ook met minder krachtvoer nodig, maar boeren willen het niet in één keer kwijtraken. "Afbouwen is prima, maar niet op deze manier, zeggen de boeren. Daarom zijn ze zo boos."