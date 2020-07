Boereprotesten hâlde oan: Wêrom binne de boeren sa lilk?

Lang net alle boeren steane achter de aksjes fan no, seit ferslachjouwer Gerrit de Boer. Hy is lânbouspesjalist, en folget de boereprotesten foar Omrop Fryslân. Foarich jier wiene der soms hûnderten of sels tûzenen boeren dy't de dyk op giene. No is it faak net mear as in hantsjefol.

"Der binne no minder boeren dy't de dyk op wolle", seit De Boer. "Dat massale, dat sjogge je net mear, behalve as der in hiele drastyske maatregel komt."

"It is net ien groep mei ien stim", seit De Boer. "Guon boeren gripe fuort nei it aksje-wapen. De Farmers Defence Force, ûnder oare. Oaren sizze wol dat der fanalles oan it lanlike belied mankearret, mar se fiere der gjin aksje foar. En der is ek in groep dy't wol bydraaie wol. Dy't in oare foarm fan lânbou foarstiet, mei minder krachtfoer, en minder útstjit fan ammoniak."

Aksjes

Boeren ha sneontejûn oankundige dat se aksjefiere wolle, om ûnôfhinklik te wurden fan Den Haach. Earder op de dei stiene der in pear boeren yn Harns, omdat se de fakânsje fan minister Schouten fersteure woene. En wer in dei earder wiene der boeren dy't oanjefte tsjin de minister diene, fanewege de maatregel dy't it fuorjen fan soaja- en raapskroat ferbiedt.

"As dizze stoffen yn ien kear fuortfalle, kinne de kij dyt it nedich ha net byfuorre wurde", seit ferslachjouwer Gerrit de Boer. "Se soene siik wurde kinne, of dea gean."

"Der binne wol alternativen, mar dêr sit minder aaiwyt yn", seit De Boer. "Dêr moatte de kij folle mear fan ha. Dan wurde se dik."

"Kij binne krekt topsporters"

De boeren wolle sels de kontrôle hâlde oer it fretten, seit De Boer. Dat komt ek trochdat de kij in protte molke produsearje moatte. "Dat freget it bestean fan in topsporter."

"As in ko dan drachtich is, hat se faak ekstra frette nedich. Om sels sûn te bliuwen, om it keal sûn te hândel, en ek om de molke op peil te hâlden."

De kommende jierren kin de produksje fan molke miskien wol wat omleech, seit De Boer, en dan kinne de kij ek mei minder krachtfoer ta, mar boeren wolle it net yn ien kear kwytreitsje. "Ofbouwe is prima, mar net op dizze manier, sizze de boeren. Dêrom binne se sa lilk."