Minister op campagne in Fryslân: "Den Haag moet de regio veel serieuzer nemen"

De Jonge wil lijsttrekker worden van het CDA. Hij gaat alle provincies door om te praten het lokale CDA'ers, want die mogen daar volgende week over stemmen.

In Leeuwarden had De Jonge het onder andere over de positie van de regio. "De komende 10 jaar komen er naar verwachting een miljoen mensen bij in Nederland, en we hebben nu al een woningtekort. Het is peperduur om te wonen in de Randstad. Laten we de kansen en de ruimte zien in re regio, en laten we investeren in voldoende woningbouw."

Lelylijn 'de komende jaren goed bekijken'

Eerder deze week kwam er een rapport naar buiten over een nieuwe spoorverbinding langs Drachten en Heerenveen. De zogenaamde Lelylijn zou ideaal zijn om het Noorden aan de Randstad te verbinden. De Jonge lijkt positief, maar hij wil zich nog nergens op vastleggen.

"Dat zou mogelijkerwijs heel interessant kunnen zijn Ik vind dat we daar de komende jaren heel goed naar moeten kijken."