Minister op kampanje yn Fryslân: "Den Haach moat de regio folle serieuzer nimme"

De Jonge wol listlûker wurde fan it CDA. Hy reizget alle provinsjes troch om te praten mei lokale CDA'ers, want nije wike meie dy dêr oer stimme.

Yn Ljouwert hie De Jonge it ûnder oare oer de posysje fan de regio. "De komende 10 jaar komen er naar verwachting een miljoen mensen bij in Nederland, en we hebben nu al een woningtekort. Het is peperduur om te wonen in de Randstad. Laten we de kansen en de ruimte zien in re regio, en laten we investeren in voldoende woningbouw."

Lelylijn 'de komende jaren goed bekijken'

Earder dizze wike kaam der in rapport nei bûten oer in nije spoarferbining oer Drachten en it Hearrenfean. De saneamde Lelylijn soe ideaal wêze om it Noarden oan de Rânestêd te ferbinen. De Jonge liket posityf, mar hy wol him der noch net op fêstlizze.

"Dat zou mogelijkerwijs heel interessant kunnen zijn Ik vind dat we daar de komende jaren heel goed naar moeten kijken."