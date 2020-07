Omrop TIP: De berchrede fan it flakke lân, part 3

Stadichoan krûpt it lân út de lockdown. Jout it 'nije normaal' ek nije kânsen? Yn in ferfolch op 'De berchrede fan it flakke lân' presintearret Fryslân DOK nije essays oer de takomst. Yn ôflevering 3, útstjoerd op sneon 4 july by NPO2 en op snein 5 july by Omrop Fryslân, is it wurd oan sjongeres Nynke Laverman en yngenieur Govert Geldof.