Grutte wettersteuring Súdwesthoeke foarby

Nei skatting 10.000 húshâldings hiene sûnt freedtejûn hielendal gjin water of minder waterdruk. It giet om in gebiet tusken de Iselmarkust en Goaiïngaryp en tusken Kûbaard en Balk.

De breuk lei tusken Spannenburg en Boalsert. Vitens hat it wetter no omlaat, sadat elk wer wetter út de kraan krije kin. Fan moandei ôf wurdt ûndersocht hoe't it lek ûnstean koe, en folgje der ek reparaasjes.