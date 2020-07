Krapte oan fakânsjewenten driget: "corona-effekt spilet mooglik in rol"

Benammen op de Waadeilannen en om Beetstersweach hinne binne de prizen heech troch de grutte fraach. Ek om Appelskea hinne, yn Gaasterlân en Makkum giet de ferkeap as it spoar. De rappe ferkeap fan fakânsjewenten giet lykop mei de gruttere ferkeap fan 'gewoane huzen', seit makeler Willem Donker fan de Fryske NVM.

Corona-effekt

Der sit mooglik ek in corona-effekt by. Minsken moatte mear thúswurkje en dat kin ek yn in fakânsjehûs. No't fakânsjes yn it bûtenlân dreger wurden binne, binne minsken twongen om yn Nederlân fakânsje te hâlden. De measte keapers fan Fryske fakânsjehúskes komme út de Rânestêd, seit Donker. De prizen lizze 15 oant 20 prosint heger.

Alternatyf foar lege rinte op sparjild: húske keapje

De hegere ferkeap fan fakânsjehûskes komt ek troch de lege rinte op sparjild, seit Donker. Belizzers of minsken dy't jild oer hawwe, sykje in alternatyf foar rinte op sparjild mei in sa heech mooglik rendemint. De goedkeapere wenten wurde kocht om der der sagau mooglik winst op te meitsjen. De djoerdere fakânsjewenten wurde faak kocht troch minsken dy't der sels yn wenje wolle.

Mar it is altyd in op en del geande beweging mei de huzeferkeap, seit Donker. Oer twa jier kin it wol wer oars wêze.