Kollum: "De leugenbank"

Hy prutst it tinne slankje út syn noas en besiket mei alle macht dy't er noch yn de útrûpele longen hat yn in papieren bûsdoek te snuten. Dêrnei slút er himsels hymjend wer oan de ekstra luchttafier. Fyftich jier swiere Van Nelle smoke lit syn spoaren nei. As er nei de opbringst yn de bûsdoek sjocht, skodhollet er. Hy snút alle dagen bloed, mar it ûntbrekt him oan moed om dermei nei dokter.

'Moarn Auke.' Mei in linige slinger swaait Ruurd de skonk oer de stange fan syn splinternije elektryske Koga.

'Hast de krante wer út?' freget Auke, wylst er hastich de read beblette bûsdoek fuortmoffelet. Ruurd giet oan de oare kant op it útein fan it bankje sitte. 'Net folle nijs. Mar eh, soesto ek ris nei in dokter moatte?'

'Hoedatsa?'

Ruurd sjocht even oerside. 'It bloed rint dy by dat slankje del.' Dan spat er oerein en ferdwynt achter in beam. 'As je moatte, moatte je,' seit er suchtsjend.

'Rint it dy oars ek by it slankje del?' nitelet Auke, dy't drok om in nije bûsdoek siket.

'Tik, tik, tik, tik...' it bekende lûd fan Sjouke syn blinestok tikket op it asfalt. 'Moarn mannen, toe mar, af,' seit er tsjin Wolf, syn ûnôfskiedlike herdershûn. Dy sil him deljaan, mar rûkt dan it bloed dat foar Auke op de grûn dript is. 'Wat is der, Wolf?' freget Sjouke, dy't fernimt dat de hûn net lizzen giet.

'Neat, Auke moast even snute,' seit Ruurd drûch en jout him wer del. Auke sjocht him feninich oan, wylst er mei de nije bûsdoek de saak oan it skjinmeitsjen is. It blieden liket no op te hâlden.

Sjouke giet tusken de beide oaren sitten. 'Hast dy wer te drok makke?' freget er oan Auke.

'As ik myn eigen noas al net mear snute kin sûnderdat ik deablied, wat bliuwt der dan noch oer?'

De beide oaren gnize. Al tweintich jier meitsje se twa kear yn de wike de reis nei it bankje. Auke, de boufakker, Ruurd, de gymnastyklearaar en Sjouke, de bankdirekteur. Alle trije mei pensjoen. Troch tafal mei-elkoar yn kontakt kaam, sittend op it bankje en sûnt dy tiid freonen foar it lêste eintsje libben. Der passe fjouwer minsken op it bankje, it lege plak waard oant in jier lyn ynnaam troch Melle. Melle, dy't syn libben lang prinsipieel wurkwegerer wie, lies oant de 80er jierren de Pravda en hat harren njoggentjin jier lang sûnder resultaat besocht ta it kommunisme te bekearen. Alle wiken wer fertelde Melle de ferhalen dy't er lêzen hie yn in krante fan oardel wike âld. Sa lang duorre it doe foardat se him yn Fryslân besoargje koenen. Melle koe prachtich fertelle. Mar in jier lyn kaam er net opdaagjen op de fêste tiisdei. De oaren wienen net daliks yn panyk, der miste wolris faker ien troch in ôfspraak of krupsje. Mar doe't er de freedtemoarn ek net kaam, waarden de âlde maten ûngerêst. Melle wenne allinnich. Ruurd fûn him, hy siet al in dei as fiif dea yn de stoel, mei de kat op skoat. Sûnt dy dei is der in plakje leech op de bank, de oanwaaks fan nij bloed giet net sa hurd.

'Se sizze dat ik in rasist bin,' seit Sjouke. Hy makket mei syn blinestok figuerkes yn in it losse sân foar him. Troch sûkersykte sjocht er noch tsien prosint en ek dat lêste stikje sicht sil er ynkoarten kwytreitsje.

'Do in rasist? No moat it net mâlder!' seit Ruurd. 'Do hast miskien altyd in fierstente dik traktemint bard, mar dat makket dy noch gjin rasist?'

'Ik ha tritich jier Sinteklaas west op de basisskoalle. Mei swarte Piten der by. Machtich moai fûn ik dat. Dy ferwachtingsfolle eagen fan dy bern, sa prachtich,' seit Sjouke. Der falt in lange stilte.

'En wat woest hjirmei sizze?' freget Ruurd.

'Gewoan, dat ik nea in link lein ha nei alle negative ferhalen. It wie alle jierren feest.'

'Op de bou wurke ik altyd mei Kurt. Ik ha it wolris faker sein. Kurt de Turk, in Turk foar it wurk, dat is Kurt. Wy makken dêr altyd grapkes oer. Mar hy hat myn Froukje mei my en myn beide jonges nei it grêf droegen. As ik him no middenyn de nacht belje soe omdat ik help nedich ha, komt er. Hoe dan ek,' seit Auke wis.

'Oarsom sil him net mear wurde mei dyn minne bealch,' bekket Ruurd.

Auke knikt. Se kinne it fan elkoar ha, op it bankje wurdt al jierren mei al harren mankeminten breedút de spot dreaun.

'Sjochst him noch wolris?' freget Sjouke.

'Wa, Kurt? Nee, net folle.'Auke tinkt nei. 'It is wol trije jier lyn, tink ik. Hy skynt siik te wêzen, mar hoe slim dat wit ik net.'

Nei in oerke is de tiisdeigearkomst dien. Sjouke en de hûn hoege net sa fier, syn bungalow stiet op in pear hûndert meter ôfstân. 'Oant freed,' seit er en al tikjend mei de stok rinne se fuort. Ruurd draait de Koga fan it slot en sil opstappe, mar betinkt him. 'Ik moat ferdomd noch in kear pisje,' foetert er.

Auke sit mei de gedachten by hiel wat oars. As er thús komt, siket er it boekje mei telefoannûmers.

It is strieljend waar op de freedtemoarn dêrnei. Auke is ûnderweis nei it fêste adres, mar hy is noch krekt wat betider as oars. As er himsels ynstallearre hat, sjocht er in 45 kilometer-auto oankommen. Hy laket en stekt de hân op as it weintsje hast by it bankje is. De sjauffeur parkearret it bakje en stapt út. 'Ha, dêr ha we myn favorite Turk fan dizze wrâld!'

Kurt laket, mar sjocht ek besoarge. 'Ja, dwarse Friese hardkop. Wat is dat in je neus? COPD? Komt van al die peukjes, zeker?'

De begroeting is hertlik, sa as allinnich minsken dogge dy't elkoar al jierren kenne. 'En hoe is it mei dy?'

'Mag ik hier zitten? freget Kurt. Hy jout him del op Melle syn plak. Op dat momint komt Ruurd der elektrysk oansûzjen. 'Goeie, ik kom deroan hear,' seit er hastich. Hy is mar krekt op tiid achter de beam om drûch út de striid te kommen.

'Ik heb het aan mijn nieren,' seit Kurt tsjin Auke.

'Ha we útwreiding?' Sjouke en Wolf binne arrivearre op it momint dat Ruurd achter de beam wei komt.

'Ik ha sa frij west om Kurt te beljen', seit Auke.

'Hearde ik wat oer nieren?', freget Sjouke.

'Hoezo?' Kurt sjocht wat fernuvere.

'No, neffens my ha ik dy sjoen op de begraffenis fan Froukje, mar ik sjoch no net folle mear, Ruurd moat om de pear tellen pisje en Auke himet as in âld hynder. Dus je moatte eins wol wat mankearje as je op dit bankje sitten gean. Mar sûnder gekheid, tige wolkom by de krupsjeklup,' seit Sjouke.

'Auke vroeg mij om vandaag hier te komen, omdat hij ergens over wilde praten,' seit Kurt.

'No ja, we hienen it der tiisdei oer. En ik wie eins de hiele dei fan slach,' bekent Auke.

'Allinnich tiisdei?' stikelt Ruurd.

'Wêrom hasto mei Auke en syn jonges de kiste fan Froukje droegen?', batst Sjouke der yn.

'Omdat Auke dat vroeg,' seit Kurt.

'Auke hie altyd de gek mei dy.'

'Ja. Maar hij vroeg mij om zijn vrouw naar haar graf te dragen. Dan doe ik dat.'

Fan dat stuit ôf binne der wer fjouwer besikers op de tiisdei- en freedtemoarn. "