Grut ferlet fan twaddehâns auto's: "Minsken wolle net mear mei it ov"

It autolânskip is bot feroare yn it ôfrûne healjier. Sa jout de oerheid subsydzjes fan 2.000 euro op in brûkte elektryske auto en 4.000 euro op in nije elektryske auto. "Der fynt echt in feroaring plak. Hiene eartiids allinnich noch bensine en diesel, hawwe wy no, en dêr moatte we bliid mei wêze, hybrides. En ek LPG is populêr op it momint. "We hawwe no in hiele oare merk. Private-lease net te ferjitten. Der binne hieltyd mear minsken dy't witte wolle wêr't se oan ta binne".

De grutte fraach soarget der ek foar dat de dealers hieltyd minder yn de ferkeap hawwe. Der komt in tekoart oan auto's foar de ferkeapers. "It liket no noch goed, mar wy sykje wol minsken dêr't wy de auto fan opkeapje kinne. Wy kinne gjin 'nee' ferkeapje".