Merke-eksploitanten meie wer, mar komme net oan de bak: "In hiele simmer neat is pittich"

Wolters hat wol begryp foar de feestkommisjes yn de doarpen. "It is net te dwaan as je yn in feesttinte oardel meter ôfstân hanthavenje moatte. In doarpsfeest is in feesttinte mei in band, in sweef- en draaimûne en in snackwein. Dêr wurdt dûnse en meisongen. Dat mei net, en dus kin je dêr net oan begjinne."

Yn septimber hat Wolters sa't it no liket noch in pear putsjes stean. "Dan is it wachtsjen oant takom jier. Dêr doar ik neat fan te ferwachtsjen. Ik hoopje echt dat der gau in faksin komt."