UPDATE: Boeren ride stadich mei trekkers troch sintrum It Hearrenfean

In lytse tweintich boeren mei ongefear itselfde oantal trekkers en in pear quads ha freedtejûn sa'n 2,5 oere troch it sintrum fan It Hearrenfean riden. Se sammelen har earder op it carpoolplak oan de Weinmakker op It Hearrenfean. Sy woene aksjefiere tsjin it minder aaiwytbelied fan minister fan Lânbou Carola Schouten.