FIDEO: Sjoch hjir nei it konsert fan it Noord Nederlands Orkest

It orkest hat ferskate maatregels troffen om dit konsert mooglik te meitsjen. Sa spylje sy net mei 80 musisy, mar mei 53. De orkestleden sitte op syn minst 1,5 meter útinoar en der is plak foar in beheind tal fan 220 besikers.

As earste is it begjindiel út Dvoráks Nieuwe Wereld-Symfonie te hearren, in titel dy't goed by de situaasje fan hjoed-de-dei past. Fan Robert Schumann klinkt it spiritueel laden diel út de Tredde Symfony. Stikken fan Mozart en Johann Strauss bringe in fleurige noat. It NNO einiget mei de Finale út Beethovens Sânde Symfony, want 2020 is noch altyd it Beethovenjier.