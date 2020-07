Cambuur houdt kampioensploeg intact: "We hebben iets nog niet afgemaakt"

Stevens keepte vorig jaar ook in Leeuwarden, maar had een aflopend contract. Ondanks andere interesse blijft hij toch bij Cambuur. "Er waren andere opties en die heb ik afgewogen tegenover Cambuur. In samenspraak met mijn gezin kwam ik tot de conclusie dat het wel fijn is om hier te blijven. De laatste jaren heb ik, na m'n tijd bij FC Twente, overal een jaar gezeten, dus het gaf wel een stuk rust om hier weer te tekenen. We hebben hier nog wat af te maken, dat gaf wel de doorslag."

In het vorige seizoen was Stevens de minst gepasseerde keeper van de eerste divisie. Dat is ook zijn doel voor het komende jaar. "Dat zou mooi zijn, ja!"

Booy: "Fantastische week"

Technisch manager Foeke Booy is verantwoordelijk voor het binnenhalen van Mühren, Stevens en eerder ook al Sven Nieuwpoort. Hij is enthousiast: "Het is een fantastische week geworden. Het begin van de week zag het er nog niet zo naar uit, maar het begon met Sven Nieuwpoort. De dag erna kwam Sonny Stevens binnen en weer een dag later hebben we met Robert Mühren een 'boppeslach' gedaan!"

Technisch manager Foeke Booy over de hectische transferweek: