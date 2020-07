Sporter fan de Wike: Tornike Tsjakadoea

Heal maart stie Tsjakadoea foar it lêst op de matte, dêrnei rekke Nederlân yn 'e ban fan it coronafirus. Mar no mei er einliks wer los. "Als je dan weer op Papendal komt en je komt weer in die sfeer... Iedereen is enthousiast en iedereen heeft zin om te judoën. Dat is geweldig, dat geeft een topgevoel", fertelt de judoka nei de earste trainingen.

Op Papendal traint de nasjonale judoseleksje, mar dat wie de lêste moannen in sletten bolwurk. Tsjakadoea moast doe op oare wizen traine. "Een maat van mij heeft thuis krachtapparaten. Daar ging ik elke dag naartoe om te trainen. Conditionele trainingen deed ik ook in het bos, ook met andere jongens. Zo kwam je de trainingsperiode wel door. Maar je moet alles zelf doen, dat is wel aardig gelukt."