Ferbining oer de Broeresleat by Toppenhuzen: rûntsje Snitser Mar tichterby

De protestantske gemeente fan Top en Twel hat as eigener fan de grûn de plannen mei mooglik makke. In wichtich part fan it jild dat nedich wie komt út it Iepen Mienskip Fûns fan de provinsje. Fierder hawwe gemeente Súdwest-Fryslân, Marrekrite, Wetterskip Fryslân en it doarpsbelang meibetelle. Trienke Lantinga fan de provinsje is wiis dat de brêge der lang om let leit. "De namme is betocht troch it doarp: de Westpolderbrêge. Einlik is it sa fier. No kinne der in soad minsken gebrûk fan meitsje."

It bestjoer fan de Marrekrite hat yn 2016 opdracht jûn foar in fyts- en kuierpaad om de mar hinne. Foar de ZOU (Zeilvereniging Oppenhuizen Uitwellingerga) is it nije paad ek in moaie opstekker. Yn 2017 is der al in nije steiger by de Broeresleat kaam.

Marrekrite wol 'rondje Sneekermeer'

Direkteur Lourens Touwen fan de Marrekrite is sels ek fernuvere dat it sa lang duorje moast. "Wij hebben er ons ook over verwonderd. Het lag blijkbaar ingewikkeld, maar we hebben 'm na lang praten. Voor het dorp is het leuk en voor de Marrekrite is het ook belangrijk: het is de één na laatste schakel in het rondje Sneekermeer. De laatste stap is Goingarijp. Wij zijn bezig om de watersport te verbreden naar waterrecreatie. We willen zoveel mogelijk de ligplaatsen en voorzieningen te combineren met fiets- en wandelpaden zodat mensen op veel manieren het landschap kunnen beleven. Als straks het hele rondje Sneekermeer compleet is, dan hebben we 42 kilometer permanent om het meer."