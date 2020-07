PODCAST SC Hearrenfean 100 jier: "Na de bekerwinst kon ik wel 20 keer trouwen"

Yn 1993 en 1997 hellet Hearrenfean ek de finale, mar ferlieze se fan Ajax en Roda JC. Hiel Fryslân hopet dat trije kear skippersrjocht is. Dat stiet ek op in grut spandoek, en it slagget. Nei 90 minuten stiet de stân op 1-1, yn de ferlinging wurdt it 2-2. Uteinlik wint Hearrenfean fia strafskoppen en set dêrmei 5-4 op it skoareboerd.

Geert Arend Roorda is op dat stuit de iennige Fries yn de seleksje: "Ik hie wol troch dat der wat spesjaals barre koe. Foar in klup as Hearrenfean wie dit wol hiel spesjaal." Gerald Sibon follet oan: "Wij waren ons er wel van doordrongen. Toen we Volendam in de halve finale lootten, wisten we dat we volledig voor de bekerwinst gingen."

Sibon wint seis bekers

Gerald Sibon wint seis kear de nasjonale beker. Earst mei Roda JC (yn 1997 tsjin SC Hearrenfean), dêrnei ek noch twa kear mei Ajax, ien kear mei PSV en yn Dútslân mei FC Nürnberg. "Maar met Heerenveen was voor mij wel de mooiste", fertelt Sibon.

"Dat ik de laatste penalty mag nemen, maar toch vooral ook de hele manier waarop. De eerste voor Heerenveen, we hadden een goede groep en ik keerde terug bij Heerenveen. Maar vooral voor de club. Ik zag Mustapha (de klupfotograaf; red.) huilen. Kees Smid (de materiaalman, dy't trije jier letter ferstoar; red.) was door het dolle heen. Die was zo gelukkig, hij heeft wel negentig keer het Fries volkslied gezongen."

Rare dingen

Foar Michel Breuer wie it derop of derûnder. "Ik wist ook wel: ik ben geen wereldvoetballer. Dit is misschien wel de enige kans voor mij." Breuer seach yn de oanrin nei de wedstriid dat trainer Trond Sollied rare dingen die en tocht sels efkes dat hy net spylje soe.

"Ik was echt door het dolle heen. Ik moest en zou spelen", seit Breuer. "Maar tijdens het trainingskamp kreeg ik dan weer wel een hesje, dan weer niet. Ik stond op een gegeven moment in ontbloot bovenlijf. Ik werd gek, ik moest en zou spelen."