Iepenloftmuseum De Spitkeet krijt 50.000 euro nei needgjalp oan gemeente

De Spitkeet hat in oanfraach dien foar in ynvestearring by it stimulearringsprogramma Regiodeal Noordoost-Fryslân. In manager moat dat allegear koördinearje en oanstjoere.

Finansjeel yn 'e knipe

Foarsitter Jarig Wijma hat oardel wike lyn yn in brief oanjûn dat it tal besikers yn tsien jier tiid fjouwer kear oer de kop gien is nei goed 19.000 besikers yn 2019. Dat freget in soad fan de 125 frijwilligers fan De Spitkeet, dy't ûnder oare it ûnderhâld, de rûnliedingen en it behear fan de kolleksje op harren nimme.

Nettsjinsteande it tal besikers giet it finansjeel net goed mei it temapark. Mei troch it coronafirus sil it ferlies sil it ferlies yn 2020 'dramatysk' wêze, sa skreau Wijma. De yntreepriis en de donaasjebydragen binne al ferhege, mar de reserves binne hast op. Dêrom tinkt De Spitkeet it allinne te rêden mei stipe fan de provinsje en de gemeente.

Nea subsydzje hân, mar no wol nedich

Der komt nochris by dat der houtrot fûn is yn ien dan de monumintale wenten yn it park. It moat restaurearre wurde, mar dêr is gjin jild foar. De Spitkeet hie oant no ta gjin subsydzje krigen. It bestjoer fan De Spitkeet jout oan dat oare musea al lang finansjele stipe krije soene mei it histoarysk-kultureel belang dat it park hat.

Wijma die dêrom in needgjalp yn 'e rjochting fan de gemeente en skreau: "Het museum is ons als het ware boven het hoofd gegroeid. Lange tijd hebben we gedraald om subsidie aan te vragen, want het liefst willen we onze eigen broek ophouden. We moeten echter constateren dat dit niet meer mogelijk is."

Ferlet fan profesjonele oanstjoering

Ek hat De Spitkeet oanjûn dat der driuwend ferlet is fan profesjonele oanstjoering. Der is mar ien betelle krêft, dy't njonken in koördinearjende taak ek noch oare taken hat en der eins net foar oplaat is. Eins soe der in manager komme moatte, joech de foarsitter oan. Dat seit ek Museumfederatie Fryslân. Dat der ferlet is fan in goede manager, docht ek bliken út it feit dat der al ferskate entûsjaste bestjoersleden opstapt binne. It oanstjoeren fan de frijwilligers frege te folle fan harren.