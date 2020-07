Lilke boeren dogge yn Ljouwert oanjefte tsjin minister Schouten

Schouten komt fan 1 septimber ôf mei in maatregel dy't it fuorjen fan soaja- en raapskroat ferbiedt. Beide soarten fretten hawwe in heech aaiwytgehalte. Boeren wolle sels regelje kinne watfoar fretten oft se de bisten jouwe. Sa wolle se bygelyks ekstra aaiwyt jaan oan drachtige kij om sykte en minder wjerstân by de mem en it kealtsje foar te kommen. Se fine dat de minister te bot op de stoel fan de boeren sitten giet.

Ideeën út de sektor

Neffens de boeren hat Schouten in hiel soad ideeën út de lânbousektor, om it aaiwytgehalte yn it fretten en dêrmei de stikstofútstjit omleech te bringen, njonken har dellein. Se fine dat ûnterjochte en sizze dat de eigen foarstellen better binne as dy't de minister no ynfiere wol.