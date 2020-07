Ferried Naciri ferlinget kontrakt en is ek takom seizoen trainer by Aris

Doe't Naciri ferline jier oanlutsen waard, wie de bedoeling al om foar in langere perioade gear te wurkjen. Foarsitter Rudolf Knegtering fan Aris is der wiis mei dat Naciri bliuwt. "Het is fantastisch dat we Ferried langer aan ons kunnen binden. Onder zijn leiding zijn spelers zichtbaar beter geworden, hebben we in 2020 de opwaartse trend ingezet én de finale van de Basketball Cup gehaald."

Ek Merlijn van der Meulen, bestjoerslid technyske saken, tinkt dat it goed foar Aris is dat Naciri bliuwt: "De verlenging van deze samenwerking is een belangrijke stap in de continuïteit en ontwikkeling van onze club."

Foar it earst nei bekerfinale

Aris helle dit seizoen foar it earst yn de kluphistoarje de finale fan de Basketball Cup. Troch it coronafirus is dy finale ferpleatst nei de start fan takom seizoen.

Reinder Brandsma en Torben Tönjann binne oant no ta de iennige twa spilers dy't ûnder kontrakt steane foar takom seizoen. Aris seit dat der ynkoarten mear nijs komt oer de seleksje.