Noard-Hollânske deputearre nije foarsitter Waddenfonds

De trije Waadprovinsjes - Fryslân, Grinslân en Noard-Hollân - dy't tegearre it Waddenfonds foarmje, nimme om bar foar in perioade fan fjouwer jier it foarsitterskip op har. Nei de provinsjes Fryslân en Grinslân leveret Noard-Hollân fan 2020 oant 2024 de foarsitter.

Cees Loggen is sûnt 2015 lid fan it deistich bestjoer fan it Waddenfonds. "Ik kijk er naar uit om bij te blijven dragen aan de bescherming én ontwikkeling van dit prachtige gebied'', seit Loggen.

6 miljoen beskikber

Skiedend foarsitter Staghouwer sjocht it Waddenfonds benammen as in driuwtsjil foar de ûntwikkeling fan de Waadregio: "Tot 2026 is er nog 200 miljoen euro beschikbaar. Kansen genoeg voor partijen met mooie initiatieven en projecten."

It Waddenfonds is in Gemeenschappelijke Regeling fan de provinsjes Fryslân, Grinslân en Noard-Hollân foar ekstra ynvestearrings yn projekten yn en om de Waadsee. Neist Loggen en Staghouwer sit foar Fryslân deputearre Sietske Poepjes yn it deistich bestjoer fan it Waddenfonds.