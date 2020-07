Oanpak fargeul Holwert-It Amelân fan 'e baan: te folle gefolgen natuer

Rykswettersteat sjocht it ferlizzen fan de fargeul Reegeul-Oost yn de Waadsee net sitten. It ferlizzen fan de geul nei It Amelân hat te grutte gefolgen foar de natuer. Sa soene der in soad sânbanken ferlern gean. It soe yn striid wêze mei de doelen om de Waadsee te beskermjen. It ôfsnijen fan de geul moast eins in ferbettering foar de farferbining tusken Holwert en It Amelân wêze.