GGD: Ofrûne wike trije positive tests; gjin nije coronastjergefallen

It oantal sikehûsopnames is ûnferoare 130 persoanen. De ôfrûne wike hawwe 1.681 minsken har teste litten. De wike derfoar wiene dat der 1.480. Yn ferpleech- en fersoargingstehûzen is ien bewenner posityf test. Dêrby giet it om de al bekende fêststelling fan it firus by in bewenner fan Meckama State yn Kollum.

Sifers leger as foarige wike

De coronasifers yn Fryslân bliuwe omleech gean. Yn de ôfrûne wike is it firus by trije ynwenners fan de provinsje oantroffen. De rest fan de tests dy't de ôfrûne sân dagen útfierd binne, leveren gjin treffer op. Dêrmei binne de sifers fan dizze wike leger as dy fan foarige wike, doe't der fjouwer positive meldings wiene.

It is al mear as in moanne lyn dat der ien út Fryslân ferstoarn is by wa't it firus fêststeld wie. Ek dizze wike binne der gjin meldingen by de GGD dien fan sikehûsopnames yn ferbân mei it coronafirus.

Gjin garânsje dat firus fuort is

De lege sifers binne neffens de GGD gjin garânsje dat it coronafirus Fryslân ferlitten hat. De ôfrûne wiken lieten sjen dat corona ek sa wer de kop opstekke kin, op ûnferwachte plakken. Sûnt 1 juny hawwe goed 5.000 Friezen mei mylde klachten har teste litten op corona. Likernôch in heal persint wie posityf.