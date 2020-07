Erik de Groot nije wethâlder yn de gemeente Harns

By de gemeenteriedsferkiezings fan 2018 stie hy op it sande plak op de list. Fan 2006 oant 2008 siet De Groot ek yn de ried fan Harns foar de PvdA. Fan 2012 oant 2014 wie De Groot foarsitter fan de ôfdieling Harns.

Yn it deistich libben hat De Groot in rjochtskundich advysburo en hy hat ûnderfining yn de finansjele tsjinstferliening. Op ferskate maatskiplike fronten is hy aktyf.

De Groot folget Hein Kuiken op, dy't dizze wike de oerstap makke nei it Ljouwerter kolleezje. Op 17 augustus wurdt de nije wethâlder ynstallearre.