Robert Mühren blijft bij SC Cambuur: "Hopelijk tot snel in het stadion"

Cambuur huurde Mühren het afgelopen seizoen van de Belgische club Zulte Waregem. Hij maakte 26 doelpunten in 29 wedstrijden en werd daarmee topscorer van de eerste divisie. Mühren stond nog een jaar onder contract in België. Technisch manager Foeke Booy van Cambuur zei eerder deze week al dat hij goede hoop had dat Mühren volgend seizoen weer voor de Leeuwarders zou spelen.

"Zonder meer een bovenslag", zegt Booy nu. "Het was heel lang onzeker of het ging slagen, maar we zijn enorm blij dat het is gelukt. Robert wou zelf ontzettend graag blijven en sportief revanche nemen met iedereen die betrokken is bij de club. Dat is voor ons niet anders en dat de topscoorder van de Keuken Kampioen Divisie daarbij aan boord blijft is een fantastisch signaal."