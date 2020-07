Fraksjefoarsitter Terpstra fan VVD Waadhoeke giet nei Ljouwert

Terpstra komt út Winsum, mar wenne de lêste tiid yn Berltsum. Yn 2006 waard er polityk aktyf foar de VVD. Fan 2010 oant begjin 2013 wie er fraksjefoarsitter fan de VVD yn Menameradiel. Dêrnei begûn er mei in oplieding Bedriuwsekonomy, mar de lêste jierren is er aktyf yn Waadhoeke.

Magré is berne yn Frjentsjer, hat dêrnei yn Ljouwert wenne, mar sit no dus yn Menaam. Nei't Terpstra yn 2013 ophold as fraksjefoarsitter yn Menameradiel, naam Magré dy funksje oer.