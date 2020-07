De Spokeplas by Noardwâlde krijt in upgrade mei boarterstastellen

Yn 2019 hat de gemeente it bestjoer fan De Eendracht útnûge om te sjen nei de mooglikheden om de Spokeplas wat oantrekliker te meitsjen. Yn desimber is der yn 'e mande mei ynwenners, ûndernimmers, Steatsboskbehear en de gemeente in wurkgroep foarme. De gemeente kin noch net krekt sizze wannear't it wurk klear is, want dat hinget ek fan it coronafirus ôf.