Robert Mühren bliuwt by SC Cambuur: "Hopelijk tot snel in het stadion"

"Hé beste Cambuursupporters, Robert Mühren hier", seit er yn it berjocht. "Het is nog niet officieel naar buiten, maar ik wil jou als trouwe supporter alvast laten weten dat het rond is en dat ik volgend seizoen weer voor Cambuur ga spelen. Als spelersgroep willen we niets liever dan sportieve revanche en dus gaan we gas geven. Hopelijk tot snel in het stadion. Groetjes!"