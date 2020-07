SOVIDZ-foarsitter oer ferfallen koart pleit: "Ferskuorrende bliid mei"

"Wy ûntdutsen dat de minister de maatregel dat in ferpleechhûs op slot moat sadree't der ien besmetting is, in oantal dagen lyn foarskreaun hie oan alle Feilichheidsregio's en dat dy it ek allegear oernamen." Dat gie lykwols yn tsjin de eigen oprop fan de minister oan ynstellings om maatwurk te leverjen yn coronatiid. "Doe tochten wy: dit kloppet net mei alles wat wy fierder heard hawwe, dit doocht net."

Ministearje

SOVIDZ lei de kwestje ferfolgens foar oan it ministearje fan Folkssûnens om te sjen oft it kloppe. "Sy seiden dat dat it gefal wie en dat se foar feiligens keazen yn it gefal fan in besmetting yn in ferpleechhûs. Alles soe dan op slot." De stichting besleat it dêrom oan de rjochter foar te lizzen. Bijma: "Mar foar't we sa fier wiene, betocht de minister him."