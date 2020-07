Ried De Fryske Marren wol omtinken Ryk en Europa foar pestisideproblematyk

Foar kwekers is it yntusken frijwol ûnmooglik de ûngerêstens by ynwenners fuort te nimmen en dus komme partijen tsjinoer elkoar te stean. In situaasje dy't bestean bliuwe sil salang't der gjin dúdlikens bean wurdt troch de oerheid.

Rol gemeente beheind

Om't it Ryk en Europa formeel gean oer de tapassing fan bestridingsmiddels is de rol fan de gemeente beheind. Merkuur: "De gemeente giet allinnich oer it romtlike stik hjiryn. De Fryske Marren hat no wol it inisjatyf naam om in spuitfrije sône yn te stellen fan 50 meter. Mar dêr lost it probleem net mei op."

It kolleezje waard dêrom mei in moasje fersocht de urginsje fan de problematyk oan te kaartsjen by de minister fan Lânbou, de Twadde Keamer, de Europeeske Kommisje, it Europeesk Parlemint en de Europeeske Ried.

Vereniging van Friese Gemeenten

Hast alle riedsleden stimden foar de moasje. Wethâlder Irona Groeneveld, dy't de portefúlje miljeu hat, joech oan út 'e fuotten te kinnen mei de moasje en dermei oan de slach te gean.

Merkuur: "Ik ha begrepen dat se der tegearre mei de wethâlders mei de portefúljes sûnens, romtlike oardering en duorsumens nei sjen sil. Se sille it tegearre ynbringe by de Vereniging van Friese Gemeenten en fan dêr út fierder sjen wat de bêste oanpak is."