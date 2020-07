Keatsseizoen giet los op 11 july; Freulepartij op 19 septimber

Binnen in pear oeren nei't it kabinet de coronaferrommings op it mêd fan sport bekend makke, hie de keatsferiening fan Boalsert de protokollen al klear. Neffens bûnsdirekteur Marco Hoekstra soe Boalsert wolris it foarbyld wêze kinne foar alle oare ferienings.

Wa't tocht hie dat it KNKB mei in folslein ynfolle keatsaginda komme soe, waard teloarsteld. Hoekstra: "Dat is ôfhinklik fan de organisaasjekrêft en reewilligens fan de ferienings en dy hawwe wy noch net hielendal yn byld."

En dêr leit de komplikaasje. Want op de gearkomste waard dúdlik dat 50 persint fan de ferienings oanjout dat se wol keatspartijen organisearje wolle, mar dat ek 50 persint oanjout dêr noch oer te twiveljen of it net sitten sjocht.

Aginda sûnder gatten

"Dat sil bliken dwaan moatte de kommende wiken. Der binne ek ferienings dêr't de datum fan harren partij al fan ferstrutsen is, dy't har noch wol by ús oanmeld hawwe", seit Hoekstra. "Wy wolle in aginda sûnder gatten deryn, dus dan moatte we sjen oft dy ferienings in plak op de kalinder krije kinne. En dat wurdt in hiele organisaasje, mar wy geane derfoar. Wy besykje der it bêste fan te meitsjen."

It keatsseizoen sil einigje op 30 septimber. Op dy datum stiet noch altyd de PC mei potlead yntekene. Neffens PC-lid Theunis Bakker is dy datum troch de PC noch altyd net skrast.