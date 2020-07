Boere-aksjes yn Fryslân oer feefoerfoarstel minister

Under Fryske boeren sirkulearret in oprop om mei de trekkers nei Ljouwert te riden. Tsjûgen hawwe sjoen dat in groep boeren him sammelet by De Lemmer. Oaren soene ûnderweis wêze út Easterwâlde wei oer Drachten. Einbestimming is Ljouwert. Wat it doel is yn Ljouwert, is noch net bekend.

De Twadde Keamer praat tongersdeitejûn oer plannen fan de minister. De stichting 'Belangen Agrarysk Fryslân' hat oanjûn earst de stimming yn de Twadde Keamer ôf te wachtsjen foardat de stichting aksje ûndernimme sil.