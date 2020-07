Wer muzyk út de boksen by Het Bolwerk yn Snits: "Eindelijk weer los"

De minsken by Het Bolwerk ha in spannende perioade efter de rêch. "We werden wel overvallen door de regeling in maart, maar we hebben onze tijd goed benut de afgelopen periode. We zijn aan het schilderen geslagen. We hebben het een en ander veranderd binnen en we zijn ons aan het voorbereiden op de komende periode. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we stil blijven zitten", seit Schut.

Neffens Schut stiet Het Bolwerk der nettsjinsteande de corona der noch relatyf goed foar. "Vrolijk word je er niet van, maar je moet ook niet bij de pakken gaan neer zitten. We gaan er gewoon voor", seit Schut.

Simmer

Foar de simmer hat Het Bolwerk dan ek 'gewoan' in programma. "We gaan de hele zomer, tot en met augustus, wekelijks wat neerzetten", seit Schut, dy't foaral lokale bands nei it poppoadium helje wol.

Mar foar no is it earst de beurt oan de njoggen jonge bandsjes. "Ouders, vrienden en vriendinnen komen kijken. Die kunnen genieten van datgene wat ze hier geleerd hebben. Dat is altijd heel gezellig", sa seit Schut.