Tryater iepenet yn Marsum earste geloksbrievebus

De ôfrûne wiken hawwe minsken op kaartsjes skreaun wêr't se gelokkich fan wurde. Dy kaartsjes binne sammele yn tsien grutte brievebussen dy't rûnom yn de provinsje stean.

Op alle plakken dêr't sa'n bus stiet, wol Tryater in teätrale kuiertocht hâlde. De earste brievebus waard woandei lege yn Marsum. En dan blykt: Alles kin in minsk gelokkich meitsje. In eigen hûs, de sinne dy't trochbrekt of in farsk kopke kofje.