Sosjaal proefprojekt foar jongerein De Werkerij kin trochgean

De jeugd hat faak in histoarje mei útfal op skoalle of komt fia de jeugdsoarch. Guon wiene sels dakleas. By De Werkerij wurde alle problemen yntegraal oanpakt. As de jeugd der oan ta is, kinne de minsken nei skoalle of oan it wurk.

Positiver wurden

De 21-jierrige Jordi is ien fan harren. Hy sit no trije moannen by De Werkerij. Hy wurket by de fytsmakkerij, makket muzyk yn 'e studio en sport yn 'e fitnessseal. Earder siet hy mar wat op 'e bank en by De Werkerij is hy folle positiver wurden. "Het is gewoon heel tof om hier naartoe te gaan. De mensen zijn heel leuk en het geeft een goed gevoel."

Hy wol in oplieding foar befeiliger folgje. Sa hat De Werkerij al mear resultaten boekt mei minsken dy't wer in wenning krigen ha, in oplieding folgje of oan it wurk gien binne. Guon binne by it Friesland College oan de slach en in oar is by in meubelmakker yn 'e lear. De Werkerij helpt op dit stuit sa'n tritich jongeren.