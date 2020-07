De Kruidhof bringt âlde Fryske gewaaksen wer ta libben

De botanyske tún yn Bûtenpost fiert dit jier it 90-jierrich jubileum. Fanwege de coronakrisis kinne in soad aktiviteiten yn de tún net trochgean. De Kruidhof soe gewoanwei al yn april iepengean en praktyske kursussen en markten organisearje. Se meie no wer sûnt woansdei besikers hawwe, mar grutte feestjes sitte der noch net yn. Wol hawwe se dizze simmer in kursus itensiede sûnder pakjes op it programma te stean. Se hoopje dat se dat mei dielnimmers op 1,5 meter ôfstân faninoar mooglik is.

Mei de nije tematún besiket De Kruidhof dochs noch 'in kadootsje te jaan oan de besikers'. Troch yn 'e tún nei de Fryske Wâldbeantsjes en âlde ierdappelrassen te sjen kinne oantinkens oan pake en beppe grientetún wer omheech komme. De ferhalen oer de rassen soargje ek by jongere generaasjes dat de Fryske gewassen net alhiel útstjerre.