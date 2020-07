GGD warskôget foar nep-meiwurkers dy't minsken benaderje foar coronatest

Op ferskate plakken yn it lân dogge kriminelen harren foar as meiwurkers fan de GGD, meldt de sûnenstsjinst. Dy besykje telefoanysk persoanlike en finansjele gegevens te bemachtigjen. Yn oare situaasjes giene de nep-meiwurkers ûnoankundige thús by minsken del foar in faksinaasje of foar it ôfnimmen fan in coronatest.

GGD benaderet net aktyf

De GGD lit witte dat se net ûnoankundige foar de doar stean. Ek benaderet de GGD minsken net aktyf foar it meitsjen fan in testôfspraak. Dêrneist lit de ynstânsje witte dat se net om finansjele gegevens freegje.

As minsken de boel net fertrouwe, kinne se dat neffens de GGD altyd oanjaan. Sa kinne se altyd freegje om werom te beljen en bygelyks it telefoannûmer te kontrolearjen.

Gjin persoanlike ynformaasje diele

De sûnenstsjinst riedt minsken ek oan om wach te wêzen mei it dielen fan persoanlike ynformaasje op sosjale media. As minsken iepenlik diele dat se test binne en wachtsje op útslach, kin dat oplichters de mooglikheid jaan om kontakten te benaderjen foar sabeare boarne- en kontaktûndersyk.