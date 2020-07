Beskonken man strúnt neaken troch tunen yn Grou

Nei in sykaksje waard de man oantroffen yn in sleat. De 27-jierrige Poal bliek aardich djip yn it gleske sjoen te hawwen.

De plysje naam de man mei en stuts him op it buro yn 'e klean. Nei't er ûntnochtere wie, wie de man oansprekber. Hy krige úteinlik in proses-ferbaal foar it fersteuren fan de iepenbiere oarder. In freon hat him ophelle.