Opskaling oantal IC-bêden MCL lestich troch personielstekoart

Al foar de coronakrisis kampe de intensive care (IC) fan it MCL mei in tekoart oan personiel. De ôfrûne moannen binne ferpleechkundigen fan de reguliere soarch ynsetten op de IC, mar dat is neffens Remko Seinstra, manager fan de Spoedeisende Hulp, mar in tydlike oplossing.

Seinstra: ''We willen nu de reguliere zorg laten doorlopen, dus we moeten een plan bedenken waarbij je én de reguliere zorg kunt laten doorgaan, én je acute zorg kunt laten doorgaan. Daar wordt nu naar gekeken.''

Lanlik probleem

Op dit stuit hat it MCL in tekoart fan fjouwer fte's, as it giet om de IC-ferpleechkundigen. Seinstra jout oan dat dit gjin útsûndering is en dat it troch de krapte regelmjittich net slagget om alle bêden fan de IC altyd operasjoneel te hawwen.

"Dit is een landelijk probleem", seit Zeinstra. "In totaal hebben we 1.150 IC-bedden in Nederland, waarvan er maar ongeveer 900 operationeel zijn." It sikehûs yn Ljouwert hat gewoanwei tweintich bêden beskikber.