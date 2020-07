Hans de Boer: "Mei de Lelylijn meitsje je better gebrûk fan it hiele lân"

Woansdei waard it rapport presintearre, dat makke is yn opdracht fan it ministearje fan Ynfrastruktuer en Wettersteat en de trije noardlike provinsjes.

Neffens foarsitter Hans de Boer fan VNO-NCW sitte der eins allinne mar foardielen oan de Lelylijn. "It is goed foar de duorsumheid; it hellet minsken út de auto en it fleantúch. It soarget dêrneist ek foar mear ekonomyske wolfeart yn it Noarden, mar ek yn 'e Rânestêd."

Better gebrûk fan it hiele lân

De Boer wiist derop dat in soad merken yn 'e Rânestêd no oerspand binne. "De wenningmerk en de arbeidsmerk, dy sitte fêst. Mei de Lelylijn meitsje je better gebrûk fan it hiele lân. Ek soe de Lelylijn yn 'e takomst trochlutsen wurde kinne nei Bremen en Hamburg."