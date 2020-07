Ofgeand wethâlder Sjoerd Feitsma krijt Pinning fan Fertsjinste

De Pinning fan Fertsjinste wurdt takend oan persoanen dy't har foar de gemeente Ljouwert op promosjoneel, kultureel, wittenskiplik, ekonomysk, of maatskiplik terrein bysûnder fertsjinstlik makke hawwe. De ûnderskieding bestiet út in brûnzen tinkpinning mei oarkonde.

Feitsma wie goed seis jier ferantwurdlik foar portefúljes as finânsjes en bedriuwsfiering, koördinaasje sosjaal domein, kultuer en (legacy) LF2018 en ynkommen. Hy sette him bot yn foar kultuer en hichtepunt as Ljouwerter wethâlder wie it ynheljen fan LF2018.

Dêrneist wie hy earste lokoboargemaster. Foar't Feitsma wethâlder waard, wie hy al sûnt 2006 polityk aktyf: earst as riedslid en letter as fraksjefoarsitter.

Opfolge troch Hein Kuiken

Feitsma sil no oan de slach yn Amsterdam, dêr't er direkteur wurdt fan it Plaform ACCT (Plaform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst). Feitsma wie fan alle Ljouwerter wethâlders de langstsittende. Hy wurdt opfolge troch Hein Kuiken, dy't oant woansdei noch wethâlder yn Harns wie.

Yn in grutte seal fan it Van der Valk-hotel yn Ljouwert wie sawol it ôfskied fan Feitsma as de ynstallaasje fan Hein Kuiken as nije wethâlder. De ried stimde unanym foar de nije wethâlder, dy't no noch yn Harns wennet, mar binnen in jier yn de haadstêd wenje moat.