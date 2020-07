Undersyksried start ûndersyk nei Citrix-lek by û.o. MCL

De OVV sil benammen sjen nei de oanpak yn de moannen nei de ûntdekking fan it befeiligingslek. Ek ûndersiket de Ried hokker partijen krekt wat dien hawwe om de gefolgen fan it lek yn te damjen. Mei it ûndersyk wol de OVV de digtale feiligens fergrutsje. Citrix sels jûchet it OVV-ûndersyk ta.

Woansdei kaam befeiligingsbedriuw Fox-IT mei in rapport dêr't yn stiet dat neidat de problemen by Citrix bekend waarden, dochs noch 39 servers fia it lek hackt binne troch kriminelen en spionnen.

Sjantaazje en spionaazje

Citrix wurdt brûkt om op ôfstân ferbining te meitsjen mei ynterne systemen fan organisaasjes, bygelyks om thús te wurkjen. De software waard ûnder oare brûkt troch it MCL yn Ljouwert, dat ein 2019 hackt waard. Doe't it lek bekend waard, besleaten in soad gebrûkers dy't mei gefoelige ynformaasje wurken it folsleine systeem ôf te sluten. Oare sikehûzen en ferskate gemeenten yn Fryslân besleaten ek harren thúswurksystemen offline te heljen.