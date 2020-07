GrienLinks yn noed oer tolhúske Vianen yn Beetstersweach: driget sloop?

De fraksje fan GrienLinks yn Opsterlân hat noed oer it hûske Vianen oan de Van Harinxmawei yn Beetstersweach. Riedslid Johan Sieswerda jout oan heard te hawwen dat it pân mooglik sloopt wurdt. Mar neffens de fraksje giet it om in byldbepalend gebouke dat eins bewarre bliuwe moat. It pân hat yn it ferline tsjinne as tolhúske.