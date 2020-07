Yvonne Nauta: fan reedrydster nei yoga-learares

Nauta sjocht de yoga it as in oanfolling op har sportive karriêre. "Yn myn reedrydkarriêre wie op in bepaald momint de tank wol in bytsje leech. Doe kaam ik fia in fysioterapeut yn Snits terjochte, by de New Health Centre. De terapeut hat my begelaat en sei: it is ek wichtich datsto sa no en dan efkes komst te yinnen. Dat haw ik dien, sels de dosint-oplieding en de yin-medicine-oplieding folge haw. Dat is it nije paad wurden."

'Your inner nature'

De âld-reedrydster leit út wêr dat 'yin' foar stiet. "De letters steane foar 'your inner nature.' It giet om autentyk wêze: de wiisheid sit yn dyn lichem. It draait net allinne om de goeie kanten, mar ek om de kwetsberens."

Neffens Nauta kaam de yoga goed fan pas foar har lichem, mar ek yn de holle hat it in soad betsjutting krigen. "As je hieltyd weromkommende klachten hawwe en it ûnderlizzende probleem net dúdlik is, dan komt it hieltyd ek wer werom. Stress kin op it spierweefsel slaan. Yin kin yn dy sin romte biede, je komme lekkerder yn je fel te sitten. En ik bin eins wol in gaoot, ik haw yin sels ek wol nedich. Mar ik haw wol leard om it barre te litten."