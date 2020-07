Nije ferrommingen foar de hoareka smite net oeral bliidskip op

De regeljouwing bliuwt noch hieltyd kompleks. Wat mei no wol en wat net? Foar binnen jildt: oardel meter ôfstân hâlde. Fierder, maksimaal hûndert persoanen yn in romte mei fêste sitplakken. Mar der jildt gjin maksimum oan it tal persoanen as der fêste sitplakken binne, yn kombinaasje mei in reservearring en in sûnenstsjek yn it foar.

Wrâldrestaurant iepen

Foar Wereldrestaurant Omnia yn Drachten is dat goed nijs. Sy kinne lang om let iepen en de telefoan giet dêr de hiele dei troch mei fragen fan gasten dy't reservearje wolle. Trije moannen ha se ticht west, om't de eardere ferrommingen noch net foldwaande winst opsmite soene.

"Voor dertig gasten kunnen wij het buffet niet vullen", seit ien fan de eigeners, Haiyi Shan. "Ons restaurant is 3500 vierkante meter. Dan is het niet gezellig om met zo weinig mensen in zo'n grote ruimte te gaan zitten."