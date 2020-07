"Fryslân kin in rol spylje yn it erkennen fan it slavernijferline"

Woansdei is it yn Nederlân Keti Koti, dat is de dei wêrop't de ôfskaffing fan de slavernij betocht wurdt. Dat is wichtich, fynt Drayer. "We hebben vroeger de eilanden gekoloniseerd en we hebben slavernij bedreven. We willen eigenlijk niet herinnerd worden aan dat deel van de geschiedenis. We hebben het altijd over de Gouden Eeuw en de VOC, maar wat er gebeurd is op de eilanden is natuurlijk geen mooi verhaal. Door het niet te vieren en er geen aandacht aan te besteden, zeg je eigenlijk tegen een deel van Nederland: we willen je geschiedenis niet kennen en je niet accepteren."

Fryslân liket op Curaçao

Just foar Fryslân soe it goed wêze om it slavernijferline te erkennen. "Fryslân wil zich graag als een provincie met een eigen taal en ontwikkeling onderscheiden van de rest van de provincie. In die zin zijn er veel overeenkomsten met Curaçao. Het slavernijverleden is een gezamenlijke geschiedenis die je eigenlijk met elkaar moet dragen. Je moet omarmen dat andere minderheden in het Koninkrijk der Nederlanden dezelfde wens hebben: men wil trots zijn op z'n eigen taal en cultuur. Daar kun je elkaar in steunen."

Drayer seit: as je mei syn allen ûnderdiel wêze wolle fan Nederlân, dan moatte je ek de skiednis mei-inoar diele. "Dat geldt bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog, maar ook voor honderd jaar eerder. Toen was er een donkere geschiedenis waar we zelf een vervelende rol in speelden. Als je dat kunt erkennen, dan geef je aan: iedereen hoort erbij."

Slavernijferline wurket troch oant no

De korrespondint is opgroeid yn Drachten, dus wat dat oanbelanget hat er persoanlik net in soad te krijen mei it slavernijferline. Mar letter kaam er dêr wol mei yn 'e kunde. "Ik ben al vlug na mijn studie naar Afrika getrokken, waar ik bijna tien jaar gewoond en gewerkt heb. Daarna ben ik naar Curaçao gegaan, ik ben ook met een Curaçaose vrouw getrouwd. Voor mij heeft het in die samenstelling heel veel raakvlakken gekregen."

Drayer seit dat de slavernij fan it ferline noch hieltyd trochwurket hjoed-de-dei. "Ik woon al 14 jaar op Curaçao en ga iedere dag om met mensen van allerlei kleuren en achtergronden. Wat mij altijd raakt is de manier waarop slavernij doorwerkt in de manier waarop we nu met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld in vooroordelen. Op de eilanden word je als wit persoon gezien als iemand die geld heeft. Dat is niet altijd zo, maar dat is wel het cliché. Net zoals zwarte mensen wordt verweten dat ze lui zijn."

"Laten we elkaar respecteren"

Dêrom seit hy nochris dat it goed wêze soe as der omtinken foar is. Om't it net allinne Amsterdam of de Rânestêd oangiet, mar hiel Nederlân, fynt Drayer. "Ik leef hier in een maatschappij die uit slavernij is opgebouwd. Voor mij raakt het onderwerp omdat slavernij de manier waarop we met elkaar omgaan bepaalt ook in Nederland. De geschiedenis is vervelend geweest, maar het maakt ook dat we nu bij elkaar zijn gebracht. Laten we dan vooral elkaar respecteren, dat doe je onder andere door dit verleden te herdenken."