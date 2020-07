Provinsje makket romte foar nije kultuerspilers, mar net eltsenien is bliid

Allinnich it Fries Museum bliuwt wat bûten skot. Yn de âlde situaasje hiene mar fjouwer musea rjocht op subsydzje: it Fries Musuem, Fries Landbouwmuseum, Fries Scheepvaartmuseum en Fries Natuurmuseum. No mocht elts museum in oanfraach dwaan, mar it budzjet is lyk bleaun. No mocht it Fries Museum net koarte wurde: dat wie in betingst fan it Ryk út om rjocht op in plak yn de lânlike BIS-regeling te hâlden.

It betsjut dat de trije musea dy't oerbliuwe harren jild ferdiele moatte mei oare: dat binne úteinlik Museum Belvédère, Museum Dr8888 en it Planetarium yn Frjentsjer.

Dûns wie ûnderskood bern

In opfallende nijkommer is it dûnsselskip Ivgi & Greben. Dit is in dânsselsskip dat op heech nivo yn binnen- en bûtenlân wurke hat. Ien fan harren, Johan Greben, is hikke en tein yn Ljouwert en wol graach werom komme om in echt selsskip op te bouwen. De provinsje woe ek graach dat alle keunstdissiplinen goed fertsjinwurdige binne yn de jildferdieling en dûns kaam der de lêste jierren net goed fan ôf. Ek de Jeugd Dans Opleiding Fryslân krijt mear subsydzje as foarhinne.

Ivgi & Greben sjogge it echt as harren missy om de dûns grutter te meitsje yn Fryslân: "Het leren waarderen van dans begint heel vroeg. Ik zou heel graag naast de dansvoorstellingen een publiek bouwen voor dans. Onze dans, maar ook breder: alle dans die in Fryslân kan worden vertoont. Daar valt nog veel te halen. Schijnbaar is moderne dans best ingewikkeld voor theaters en het publiek. Ook in Leeuwarden is het moeilijk om er publiek voor te vinden, dus daar moeten we in investeren."