Grienwurkers yn Ljouwert ha dé oplossing fûn tsjin de reuzebeareklau

"It binne rotsekken", seit Jan Wester oer de reuzebeareklauwen. Dat komt om't se hiel dreech te bestriden binne. Boppedat binne it ek grutte planten. Se kinne wol fjouwer meter heech wurde en stâlen hawwe fan tsien sintimeter yn trochsneed.

Ofknippe

Wester bestriidt mei syn kollega's de planten yn de gemeente Ljouwert. Se hawwe it ôfrûne jier fan alles betocht om de planten in kopke lytser te meitsjen. Meanen, it brûken fan soer of sâlt struien; it holp allegear net. Letter binne se op it idee kaam om de plant stean te litten, bloeie te litten en dan op in spesifyk momint ôf te knippen.

Wester: "Wy hawwe fjouwer ploechjes dy't om de twa wiken op itselde plak komme dêr't de beareklauwen groeie. Se sjogge dan hoefier de plant is. As it binnenste hert grien wurdt en allegear siedsjes krijt en de bûtenste krâns wyt is, dan kinne se knipt wurde."

De planten wurde dan sa heech mooglik by de stâl knipt en kin op de grûn lizzen bliuwe, want neffens Wester rypt it sied dan net nei en stjert it út. "Eins hâlde wy dêr de plant mei foar de gek", seit Wester. As minsken sjogge dat de manlju net alle planten knippe en in part stean litte, hoege se net de gemeente te beljen. Dit is dus ûnderdiel fan de bestridingsmetoade.