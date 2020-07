Drachtster plysjeman dy't mei kokaïne pakt waard op 'e nij langer fêst

De plysjeman wurke foar it distrikt East-Fryslân. Yn de auto fan de 30-jierrige fertochte waard op 1 juny in kilo kokaïne fûn. En yn de wente fan de plysjeman waard in soad kontant jild oantroffen. It ûndersyk nei de plysjeman rint noch, en dêrom bliuwt er foarearst noch efkes fêst sitten. It is net de earste kear dat syn finzenhâlding ferlinge is.