Arriva ferwachtet nei simmerfakânsje wer gruttere tastream reizgers

"Wy hawwe net ynienen in hiel soad ekstra reizgers krigen", fertelt Tineke Witteveen fan Arriva. Neffens Witteveen is it byld noch gelyk, mar rekkenet de ferfierder aansten wol wer op mear persoanen.

Byld neilibbing maatregels posityf

Yn de treinen of bussen jilde net in soad ekstra regels wat de coronamaatregels oanbelanget. Wol moatte minsken in mûlkapke op, en oer it algemien hâlde se harren dêr goed oan. "Dat byld is posityf en dat makket ek dat der wer mear minsken mei it iepenbier ferfier meie." Arriva docht wol de oprop oan minsken en bedriuwen om de reizen safolle as mooglik te sprieden.

Ek minsken dy't de fyts mei ha wolle, kinne gewoan terjochte yn de treinen fan Arriva. Yn de bussen is dat net mooglik, mar der binne op guon dagen wolris útsûnderingen.

De ferrommingen fan de coronamaatregels falle net allinne goed by de reizgers, mar ek by de ferfierder. "Wy binne hjir tige bliid mei. It iepenbier ferfier, dêr binne wy foar. Dus it is goed dat wy no wer mear minsken ferfiere kinne", neffens Witteveen.