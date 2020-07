Fytspont by Drachten: ein dit jier folgje útkomsten ûndersyk

It idee foar in autonome fytspont is ferline jier ûntstien. Sa'n moderne pont soe goed passe by de útstrieling fan Drachten as sintrum fan ynnovaasje, sa tinkt de gemeente.

As der in pontferbining komt tusken De Wylgen en De Pein, kin der makliker in rûntsje om Drachten hinne fytst wurde. Dan wurdt it Gaastereilân, by it Gaester Djip, ferbûn mei De Pein.